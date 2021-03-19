Степанов: Україна має отримати вакцину Sinovac до кінця березня

Україна має отримати китайську вакцину Sinovac до кінця березня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми повинні її отримати до кінця березня», – сказав мінстр.

Він очікує 700 тисяч доз вакцини Sinovac.

30 грудня 2020 року Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

З 24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення роблять вакциною Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).