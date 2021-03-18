Болгарія перед виборами оголосила 10-денний локдаун

Болгарія оголосила, що закриє дитячі сади, школи, ресторани і торгові центри на 10 днів через високу заповненість лікарень хворими на COVID-19 напередодні планованих в країні на 4 квітня парламентських виборів. Міністерство охорони здоров’я Болгарії 18 березня повідомило, що театри, кінотеатри і тренажерні зали також будуть закриті з 22 березня, збиратися по більш ніж 15 осіб в закритих приміщеннях теж буде заборонено.

Правоцентристський уряд прем’єр-міністра Бойко Борисова вживає заходів щодо гарантування безпеки для здоров’я громадян напередодні виборів, заявили у МОЗ.

Болгарія повідомила про 4201 новий випадок COVID-19 за минулу добу з-поміж 290 тисяч загалом інфікованих. З початку пандемії померли понад 11 тисяч людей.

Приблизно 350 700 осіб у Болгарії отримали першу дозу вакцини. Країна з 7-мільйонним населенням має найнижчий показник щеплень у ЄС.