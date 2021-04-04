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04 квітня 2021, Київ 16:02
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«Більше важких хворих на COVID, яким потрібен кисень». Репортаж із лікарень Києва та Харкова

«Більше важких хворих на COVID, яким потрібен кисень». Репортаж із лікарень Києва та Харкова
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«Більше важких хворих на COVID, яким потрібен кисень». Репортаж із лікарень Києва та Харкова

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В Україні лише одна область у «жовтій» зоні – тобто в ній помірний рівень захворюваності COVID-19.

Десять областей і Київ віднесли до «червоної» – найнебезпечнішої зони за темпами поширення вірусу. Міста один за іншим підсилюють карантин. У Києві з 5 квітня знову закриються столичні дитячі садки, а школи перейдуть на «дистанційку». (Відео проекту «Настоящее время»)

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