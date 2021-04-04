«Більше важких хворих на COVID, яким потрібен кисень». Репортаж із лікарень Києва та Харкова

Десять областей і Київ віднесли до «червоної» – найнебезпечнішої зони за темпами поширення вірусу. Міста один за іншим підсилюють карантин. У Києві з 5 квітня знову закриються столичні дитячі садки, а школи перейдуть на «дистанційку». (Відео проекту «Настоящее время»)
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