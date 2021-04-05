У Дніпрі померла породілля, в якої діагностували COVID-19

У Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірусне захворювання COVID-19, повідомив керівник обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

У молодої жінки було уражено 90% легень. За її життя боролися близько трьох тижнів.

Як поінформував Сергій Риженко, наразі в ковід-корпусі лікарні 130 пацієнтів, із них 24 – у вкрай тяжкому або критичному стані. За інформацією лікаря, в закладі, зокрема, перебуває ще шестеро породіль, у яких діагностували коронавірусну інфекцію.

За останню добу, 4 квітня, на Дніпропетровщині виявили понад 1 тисячу випадків COVID-19. 13 людей померли.

Загалом за час пандемії в області лабораторно підтвердили понад 93 тисячі випадків інфекції, 76 тисяч людей одужало, майже 2,5 тисячі померли.