Степанов розповів про темпи вакцинації від COVID-19 в Україні за минулу добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що минулої доби від COVID-19 в Україні вакцинувалися 1 258 людей.

«291 824 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Щеплення проводилось 39 мобільними бригадами з імунізації та 75 пунктами щеплення», – повідомив Степанов.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень є Харківська (250 вакцинацій за добу) і Львівська (110) області, а також місто Київ (130). У решті регіонів кількість вакцинацій перебуває в межах від 10 до 88 щеплень за добу.

За словами Степанова, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались понад 407 тисяч людей.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.