Президент схвалив створення Національного плану вакцинації проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року».

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів України у семиденний строк має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.

Зокрема, має бути встановлена мінімально необхідна щомісячна кількість щеплень, визначені джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу.

Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19 та щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Міністерство охорони здоров’я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вакцинації.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За даними МОЗ, щеплення зробили 290 566 людям.