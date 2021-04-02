Вільні подорожі і спільний Великдень тільки для вакцинованих – CDC

Ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, можуть подорожувати безпечно, а також спільно відзначати Великдень – заявили Центри США з контролю над захворюваннями (CDC).

Вакциновані особи звільняються від обов’язкового проходження тесту на COVID-19 до і після подорожей зі США, крім випадків, якщо такі вимоги висуває країна призначення.

Все ж, залишається в силі вимога надати негативний результат аналізу на коронавірус при посадці на літак, що прямує до США. Таке правило запровадили у січні.

Незалежно від статусу вакцинації, подорожуючі повинні носити маски і дотримуватись соціального дистанціювання.

Такі рекомендації американських епідеміологів базуються на результатах застосування вакцин у США в реальному житті, заявила директор Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) Рошель Валенські.

Цього тижня Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) підтвердили ефективність вакцин виробництва Pfizer та Moderna на рівні 90% для запобігання коронавірусній хворобі в умовах реального життя.

У дослідженні CDC взяло участь 3 950 осіб, які після вакцинації регулярно робили тест на коронавірус.

Навіть після першої дози вакцини, ризик захворювання зменшився на 80%, йдеться в дослідженні, результати якого було опубліковано в понеділок.

Вакцинація також запобігає асимптоматичним випадкам COVID-19, йдеться в дослідженні.

А як з Великоднем?

Ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 можуть збиратись разом і відзначати Великдень без масок. Таке повідомлення видали Центри США з контролю над захворюваннями.

Загалом американські епідеміологи рекомендують відзначати Великдень цього року у колі людей, з якими ви мешкаєте, в режимі онлайн, або на відкритому повітрі із дотриманням дистанції у два метри.

В CDC навели приклади святкових заходів, які безпечно проводити в умовах пандемії.

Святкуйте із традиційними стравами разом із тими, з ким мешкаєте.

Практикуйте святкові релігійні традиції вдома.

Приготуйте та принесіть страву сусідові.

Беріть участь в релігійних церемоніях віртуально.

Нагадування про пандемію COVID-19, маски та дезінфектори для рук супроводжуватимуть відзначення Великодня цього року.

Минулого року, коли через пандемію в низці країн запроваджувались жорсткі карантинні обмеження, багато церков проводили служби онлайн, або з мінімальною кількістю відвідувачів.