В «ковідній» лікарні дві години не було світла і кисню, кажуть родичі хворих. У медзакладі це заперечують

«В мого чоловіка шість годин не було кисню, і його довелось переводити в реанімацію», – так починає свою розповідь шкільна вчителька з Одеси. Її чоловік зараз лікується від COVID-19 в Одеській лікарні №8. За її інформацією вночі в лікарні не було світла близько двох годин. Тоді у реанімації нібито померло двоє людей. Офіційні джерела заперечують обвинувачення і про світло, і про смерті від нестачі кисню. Лікарню лише кілька днів тому відкрили для прийому пацієнтів із коронавірусом. На ремонт і переобладнання витратили понад 25 мільйонів гривень.

31 березня о сьомій ранку Маргариті Макалюк зателефонував її чоловік і сказав, що він задихається. З 29 березня його лікували від COVID-19 в одеській міській лікарні №8. Лікарі завдяки кисневій та іншій терапії підняли його низьку на момент госпіталізації сатурацію до 95. Чоловіку була потрібна подальша киснева терапія, говорить жінка.

«Об 11 вечора 30 березня ми з ним поспілкувались, а наступного разу він мені зателефонував о сьомій ранку. Він сказав, що задихається, що стоїть на колінах і що ані в нього немає кисню, ані в когось іншого», – говорить Маргарита. Вона зателефонувала лікарю, який поїхав на роботу і приїхавши до медичного закладу, перетелефонував жінці.

«Він сказав, що це просто катастрофа, що в чоловіка не було кисню 6 годин. Сказав, що вони витягували людей як могли, але ті, що були у звичайних палатах стали ще гірше, а ті, що були в реанімації, померли», – розповіла Маргарита. Її чоловіка після цієї ночі перевели до реанімації із сатурацією 78, кисень вранці йому вдалось знайти.

Відсутність кисню в лікарні на той момент підтвердила Радіо Свобода керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

«31 березня мені вранці телефонували пацієнти та казали, що немає кисню. Мені також писав один з лікарів, і просив про це написати пост», – повідомила волонтерка.

Лікарі просять говорити про проблеми в медичних закладах – дружина пацієнта

За словами Маргарити, лікарі просять говорити про їхні проблеми й про жахливі умови, в яких їм доводиться лікувати пацієнтів. Жінка регулярно ходить до лікарні, щоб передати продукти своєму чоловіку. Вона каже, що бачила, як один з лікарів плакав, виходячи з лікарні, та як чула, коли санітарка казала, що більше не може так працювати. Маргарита поспілкувалась із персоналом та іншими пацієнтами – деякі кажуть, що в них час від часу в них не буває світла, і саме так було в ніч з 30 на 31 березня. За даними джерел Маргарити, електрика зникла в лікарні о пів на четверту, а відновили постачання о пів на шосту. «Якби він мені зателефонував вночі, то я б всю лікарню поставила на вуха», – каже жінка.

Можливо, хтось так і зробив. О 4 годині ранку в одеську поліцію поступило повідомлення про конфлікт у 8-й лікарні. Як розповіли Радіо Свобода в поліції, до правоохоронців звернулись з медичного закладу і сказали, що хтось з родичів намагається зі скандалом потрапити до лікарні. Коли поліція приїхала, конфлікт вже був вичерпаний.

Ножевнікова каже, що їй нічого невідомо про відсутність світла. «Знаю, що в лікарні була перевірка, але не знаю, чи вона пов’язана із відсутністю електрики або з тим, що закінчився кисень в кріоциліндрі», – стверджує волонтерка.

Ніяких відключень світла не було, подачу кисню знизили – департамент охорони здоров’я

В міському департаменті охорони здоров’я будьякі форс-мажори з електропостачанням заперечують. Дійсно, в лікарні в цю ніч померли двоє людей, говорить прессекретарка міського департаменту Олена Вельможко, але не через нестачу кисню і не через вимкнення електрики.

«Ніяких відключень електрики чи проблем з електропостачанням у 8-й лікарні не було, аварійний генератор в лікарні також не вмикали. Пацієнти із «ковідом» поступають у важкому стані, багатьом потрібний кисень. Іноді кисень витрачається швидше, аніж заплановано і доводиться економити. Саме така ситуація була у 8-й лікарні. Жоден з пацієнтів у важкому стані, якому був потрібний кисень, не був від нього відключений. Жоден не помер від нестачі кисню», – заявила Вельможко.

Вельможко також зазначила, що навіть якщо електроенергію і відключать, на апарати кисневої терапії це ніяк вплине завдяки резервним генераторам. На її думку, шість годин без кисню, про які пацієнт казав дружині, це перебільшення, яке може бути викликане підвищенням рівня тривожності через вплив COVID-19 на центральну нервову систему.

В грудні лікарню почали переобладнати під «ковідну»

В листопаді 2020 року «ДТЕК Одеські електромережі» перевірив мережі зовнішнього, внутрішнього електропостачання та роботу незалежних джерел живлення лікарень, де лікують хворих на коронавірус одеситів та жителів області.

Як стало відомо Радіо Свобода, лікарня №8 стала одною з лікарень, що отримала рекомендації від компанії «ДТЕК Одеські електромережі». Вже тоді заклад планували перепрофілювати на «ковідну», отже вона мала відповідати технічним умовам лікарня першої категорії, хоча мала категорію нижче. В грудні ДТЕК направив в медичний заклад рекомендації з покращення технічних умов, але відповіді вони не отримали.

Проте вже в грудні лікарня провела безтендерну закупівлю на «поточний ремонт приміщень під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19», а в березні зробила ще одне замовлення у тієї ж київської компанії ТОВ «Верес Юг». Її бенефіціари, згідно із інформацією сервісу Youcontrol , – брати Ілля та Олексій Лупоносови. В описі робіт на сайті «Прозорро» не йдеться про генератори та резервне живлення, але про це говориться в офіційному повідомленні про відкриття ковідного відділення.

І ці генератори працюють, стверджують в лікарні. Пацієнтка, яка виписувалась з лікарні 1 березня, поспілкувалась із кореспондентом Радіо Свобода, та заявила, що світло в неї не відключалось, але уточнила, що за всю лікарню вона знати не може.

Обладнання для кисневої терапії, як і інше сучасне медичне обладнання, потребує потужного електропостачання. Про це Радіо Свобода говорили лікарі з різних лікарень Одещини. Якщо мережа не витримає, це призведе до відключення техніки. У деяких апаратів штучної вентиляції є батарея, яка може підтримати техніку в робочому стані 10-20 хвилин, поки на повну міцність не запрацює аварійний генератор, але у слабких ШВЛ-апаратів або в апаратів CPAP батареї немає, пояснив Радіо Свобода один з лікарів Одещини.

Маргарита Макалюк виклала інформацію про лікування чоловіка на гарячу лінію Офісу президента і гарячу лінію міського департаменту охорони здоров’я. 1 квітня стало відомо, що в Одесі планує провести виїзне засідання парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Народні депутати також звернулись до уряду із проханням направити до міста перевірку з міністерства охорони здоров’я.