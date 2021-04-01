Вакцинація в обхід черги. Як працівники приватного підприємства отримали щеплення від коронавірусу?

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації. Щеплення проти ковід отримують медики, соціальні працівники і особи похилого віку. Вони разом з іншими пріоритетними групами населення мають право на безкоштовну вакцину проти коронавірусної інфекції. Паралельно з цим відбувається щеплення лідерів громадської думки, які висловили бажання вакцинуватися залишками доз.

Проте працівники тернопільського приватного підприємства «Агропродсервіс», які не належать ані до першої, ані до другої категорії громадян, отримали позачергове щеплення від коронавірусу за кошти держбюджету.

Таємничий «лист-прохання»

Першу дозу вакцини отримали 40 працівників «Агропродсервісу», підприємства, яке належить дружині народного депутата, секретаря комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин, члена депутатської групи «За майбутнє» Івана Чайківського. Спершу фотографії того, як відбувається щеплення, підприємство опублікувало на своїй сторінці у фейсбуці, але швидко схаменулося і видалило їх після того, як низка ЗМІ повідомила про це зловживання.

Регіональна координаторка з вакцинації у Тернопільській області Марія Павельєва у коментарі «Громадському» заявила, що не володіє інформацією про сам факт щеплення, а також про те, як і звідки підприємство дістало вакцини.

У громадській організації «Антикорупційний штаб» наголошують на корупційній складовій у цій справі. «Вакцинація працівників приватного підприємства, свідчить не лише про порушення Дорожньої карти, а й про можливі корупційні зловживання. Адже, агрокомпанія дружини народного депутата найімовірніше використала адміністративний ресурс і вакцинувала свої працівників поза чергою»,– мовиться на фейсбук-сторінці організації.

У разі, якщо адміністрація фірми, як вона запевняє, надіслала «листа-прохання» про отримання вакцин, запитують громадські активісти, то цікаво дізнатися, що це за лист і кому він був адресований?

У коментарі Радіо Свобода голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик наголосив, що вони підготували звернення до МОЗ з вимогою притягнути до відповідальності причетних осіб.

Якщо жоден з посадовців не притягнений до відповідальності, це дає «зелене світло» регіональним координаторам в інших областях здійснювати подібні порушення

«Якщо жоден з посадовців не притягнений до відповідальності, це дає «зелене світло» регіональним координаторам в інших областях здійснювати подібні порушення. Вони надалі можуть нехтувати Дорожньою картою, і це не матиме для них жодних наслідків», – зауважив Сергій Миткалик.

В офісі президента засудили позачергове щеплення працівників тернопільського підприємства. Заступник глави офісу Кирило Тимошенко у коментарі Інтерфаксу назвав цей випадок «неприємною і відверто безсовісною подією» і наголосив, що «допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні було помилкою, усі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити. Ми маємо надію, що подібне більше не повториться – ні у Тернопільській, ні в інших областях».

Радіо Свобода звернулося до народного депутата Івана Чайківського з проханням прояснити ситуацію, проте на момент публікації матеріалу так і не отримали коментаря.

Вакцинальний хаос

Випадок з підприємством «Агропродсервіс» набув розголосу через власну необережність, проте він не є одиноким, впевнений Сергій Миткалик. За його інформацією, мова йде про непублічні випадки зловживань окремими особами, які не входять у пріоритетні групи. Для популяризації кампанії з вакцинації наказом МОЗ дозволили щепити публічних і громадських діячів. Проте закон не дає чіткого визначення, яким критеріям вони мають відповідати, що створює грунт для незаконних дій.

«Ті, хто мають вихід на координаторів з вакцинації, на Центр громадського здоров’я МОЗ, ті можуть отримати цю вакцину у залишкових дозах також в обхід черги. Але інцидент з підприємством прямо свідчить про те, що вакцину привезли у певній партії, прямо на підприємство і почали щепити співробітників», – зауважив громадський активіст.

Щоб запобігти подібним порушенням, експерти радять обирати два шляхи.

Перший спосіб – це чітко дотримуватися алгоритму вакцинації, яку встановило МОЗ. Другий шлях передбачає скасування пріоритетних категорій, відтак дозволити щепитися усім бажаючим.

«Виходить, що залишки невикористаних вакцин, які призначені для лідерів громадської думки, вони не діють. Маємо інформацію, що у Львові близько півсотні менеджерів ІТ-компаній вакционувалися. Вони пояснюють, що це залишки вакцин. Нині перевіряємо ці дані, чи справді там були залишкові вакцини чи їм спеціально привезли», – зазначив Сергій Миткалик.

В Україні відсутні єдині дані про кількість охочих зробити щеплення, зауважують експерти. Наразі усі охочі отримати вакцину можуть записатися в чергу через застосунок «Дія», або заповнити форму на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ, або ж подзвонити своєму сімейному лікарю.

Ці три джерела нині не об’єднані. Звідси виникають сумніви щодо актуальності і достовірності поданої інформації, що в свою чергу свідчить про безлад вакцинальної кампанії.