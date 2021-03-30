Державний експертний центр МОЗ навів дані про побічні реакції за перший місяць вакцинації

За перший місяць вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я надійшли 689 повідомлень про побічні реакції після імунізації, повідомила 29 березня пресслужба ДЕЦ.

«Відсоток виникнення несприятливих подій після імунізації після майже 200 тисяч введених доз Covishield склав 0,35%. Переважна більшість випадків (92,8%) – це несерйозні побічні реакції», – повідомили у центрі.

Серед поширених проявів:

розлади у місці введення (65,73%);

розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);

неврологічні розлади (11,96%).

22 березня очільник МОЗ Максим Степанов оголосив чергову ланку другого етапу вакцинації в Україні.

За його словами, загалом у рамках другого етапу вакцинації планується запустити понад 2,5 тисячі пунктів щеплень, які розгортатимуть залежно від того, як надходитиме вакцина.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).