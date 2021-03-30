Минулої доби вакциновано понад 14 тисяч людей – Степанов

Упродовж минулої доби, 29 березня, в Україні від COVID-19 вакциновано 14 433 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, учора одна людина отримала друге щеплення, тобто завершила вакцинацію.

Від початку кампанії з вакцинації 24 лютого щеплення від коронавірусу отримали 212 898 людей, двоє завершили вакцинацію.

«Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення», – мовиться у повідомленні.

За даними МОЗ, станом на 29 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 371 406 людей.

Протягом доби 29 березня в Україні виявили 10 533 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,66 мільйона людей, з них 32 418 людей померли.