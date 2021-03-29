МОЗ: розробка паспортів вакцинації «вже на фінальній стадії»

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством цифрової трансформації перебувають на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації для України, повідомило МОЗ у 29 березня у фейсбуці.

За повідомленням, його отримають громадяни, які зроблять дві дози щеплення.

«Коли ми говоримо про свідоцтво вакцинації, у ньому повинна міститися інформація, коли людина вакцинована, який термін дії вакцини згідно з інструкцією. Ми передбачимо, щоб документ був максимально зручним», - цитує МОЗ слова міністра Максима Степанова в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, проєкт документа вже фактично готовий, але дата його запуску ще не узгоджена.

«Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб», – зазначив Степанов.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно розробити систему «паспортів вакцинації» і збільшувати колективний імунітет від COVID-19.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні 24 лютого щеплення отримали майже 200 тисяч людей. До листа очікування вакцинації записались понад 360 тисяч.

Протягом 28 березня в Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували 3 129 людей, одужали – 2 875, померли 178 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 людей, 32 132 – померли.