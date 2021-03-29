У Києві не доводиться утилізовувати вакцини, це проблема регіонів – координатор

У Києві нема потреби утилізовувати залишки невикористаної вакцини, час придатності якої спливає, адже залишків немає, заявив у коментарі Радіо Свобода начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

«У нас немає залишків. Це проблема обласних комісій – коли дев’ять тисяч населення усього-на-всього, де 15 чи 20 лікарів, і вони прийшли, флакон відкрили, сімом зробили щеплення – інших нема, хоч вилий флакон у землю. Вони там і шукають: як нема людей 80 років, нема – то будь-кого», – каже Животенко.

Водночас, у Києві, у порівнянні навіть із Київською областю, відносно невеликій кількості публічних осіб було зроблено щеплення залишковими дозами, додає він. Тактика пунктів вакцинації в столиці суворо дотримується наказу МОЗ, сказав Животенко.

«Зараз людей 80-85 років вакцинуємо. Але, згідно з наказом міністерським, якщо я відкрив флакон, а у мене сьогодні немає людей із цієї категорії – я сміливо беру людей 70-79 років, нема таких – 60-65 років. На сьогоднішній день публічних людей по Києву – 172 (вакциновано – ред.), І переважно серед них люди, які охороняються державою: Кучма, Кравчук, Ющенко... Трохи проскочило журналістів, коли не було обмеження, що 60 і старше. Але вони це показували по телебаченню, і я був радий їх включати, бо вони демонстрували, що вакцинація – це добре», – додає Животенко.

За вихідні в Києві вакцинували 410 осіб.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні 24 лютого щеплення отримали майже 200 тисяч людей. До листа очікування вакцинації записались понад 360 тисяч.

Протягом 28 березня в Україні виявили 8 346 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували 3 129 людей, одужали – 2 875, померли 178 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 652 409 людей, 32 132 – померли.