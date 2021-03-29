Походження коронавірусу: агентство AP розкрило деталі неопублікованого звіту ВООЗ

Агентство Associated Press розкрило деяку інформацію із ще оприлюдненого звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю щодо джерела походження коронавірусу, який викликав пандемію захворювання COVID-19.

Агенство Associated Press стверджує, що отримало майже остаточну версію звіту про результати дослідження у Китаї. Його передав, за повідомленням агенства, неназваний дипломат однієї із країн – членів ВООЗ у Женеві, де міститься штаб-квартира організації.

У ще не оприлюдненому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю, стверджує Associated Press (AP), дійшли висновку, що хвороботворний коронавірус SARS-CoV-2, найімовірніше, перекинувся від кажанів на інших тварин, а потім на людей.

А можливість поширення коронавірусу з лабораторії названа «надзвичайно малоймовірною».

«Науковці пропонують подальші дослідження усіх можливих джерел, окрім гіпотези про витік sз лабораторії», – йдеться у повідомленні.

Ґрунтовні висновки, але запитання залишаються

AP називає висновки ВООЗ очікуваними і зауважує, що звіт залишає багато запитань без відповіді. Проте, наголошують, що документ подає глибоке обґрунтування поданих висновків.

Звіт не дає остаточної відповіді стосовно гіпотези про те, що вірус, який науковці називають SARS-CoV-2, з’явився на продуктовому базарі міста Ухань, де виявили перший осередок захворювань у грудні 2019 року.

Робота науковців ВООЗ у Китаї у січні та лютому привернула значну увагу на тлі звинувачень у деяких країнах, що китайська влада приховувала від світу початок пандемії.

Колишній президент США Дональд Трамп, який спочатку применшував небезпеку COVID-19, згодом наполегливо називав коронавірус «китайським вірусом» і покладав на Пекін відповідальність за наслідки поширення COVID-19.

Трамп також гостро критикував ВООЗ і намагався вивести США з організації, стверджуючи, що вона перебувала під впливом Китаю.

Версії походження

Автори дослідження, згідно з повідомленням, виокремили чотири головних можливих сценарії появи вірусу SARS-CoV-2.

Найімовірнішим у звіті названо – зараження людини тим вірусом через тварину - посередника.

Дослідники також назвали можливим зараження людини напряму від кажанів.

Можливим, але малоймовірним шляхом науковці вважають поширення коронавірусу через заморожені харчові продукти.

Найбільш подібний вірус до того, який спричиняє COVID-19 у людей, є у кажанів, але новий звіт ВООЗ припускає, що «еволюційна відстань між коронавірусом кажанів і SARS-CoV-2 напевне становить кілька десятків років, тому є підстави припускати існування пропущеної ланки».

Науковці нагадують, що коронавірус знаходили у панголінів, а також вказують на здатність котів і норок бути носіями такого вірусу.