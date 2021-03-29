Походження коронавірусу: агентство AP розкрило деталі неопублікованого звіту ВООЗ

Агентство Associated Press розкрило деяку інформацію із ще оприлюдненого звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю щодо джерела походження коронавірусу, який викликав пандемію захворювання COVID-19.
Агенство Associated Press стверджує, що отримало майже остаточну версію звіту про результати дослідження у Китаї. Його передав, за повідомленням агенства, неназваний дипломат однієї із країн – членів ВООЗ у Женеві, де міститься штаб-квартира організації.
У ще не оприлюдненому звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаю, стверджує Associated Press (AP), дійшли висновку, що хвороботворний коронавірус SARS-CoV-2, найімовірніше, перекинувся від кажанів на інших тварин, а потім на людей.
А можливість поширення коронавірусу з лабораторії названа «надзвичайно малоймовірною».
«Науковці пропонують подальші дослідження усіх можливих джерел, окрім гіпотези про витік sз лабораторії», – йдеться у повідомленні.
Ґрунтовні висновки, але запитання залишаються
AP називає висновки ВООЗ очікуваними і зауважує, що звіт залишає багато запитань без відповіді. Проте, наголошують, що документ подає глибоке обґрунтування поданих висновків.
Звіт не дає остаточної відповіді стосовно гіпотези про те, що вірус, який науковці називають SARS-CoV-2, з’явився на продуктовому базарі міста Ухань, де виявили перший осередок захворювань у грудні 2019 року.
Робота науковців ВООЗ у Китаї у січні та лютому привернула значну увагу на тлі звинувачень у деяких країнах, що китайська влада приховувала від світу початок пандемії.
Колишній президент США Дональд Трамп, який спочатку применшував небезпеку COVID-19, згодом наполегливо називав коронавірус «китайським вірусом» і покладав на Пекін відповідальність за наслідки поширення COVID-19.
Трамп також гостро критикував ВООЗ і намагався вивести США з організації, стверджуючи, що вона перебувала під впливом Китаю.
Версії походження
Автори дослідження, згідно з повідомленням, виокремили чотири головних можливих сценарії появи вірусу SARS-CoV-2.
Найімовірнішим у звіті названо – зараження людини тим вірусом через тварину - посередника.
Дослідники також назвали можливим зараження людини напряму від кажанів.
Можливим, але малоймовірним шляхом науковці вважають поширення коронавірусу через заморожені харчові продукти.
Найбільш подібний вірус до того, який спричиняє COVID-19 у людей, є у кажанів, але новий звіт ВООЗ припускає, що «еволюційна відстань між коронавірусом кажанів і SARS-CoV-2 напевне становить кілька десятків років, тому є підстави припускати існування пропущеної ланки».
Науковці нагадують, що коронавірус знаходили у панголінів, а також вказують на здатність котів і норок бути носіями такого вірусу.
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