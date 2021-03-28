Степанов відреагував на закиди про куртку вартістю 620 тисяч гривень

«Повним абсурдом» назвав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закиди про те, що він одягається в куртку, вартість якої може складати 620 тисяч гривень. Про це Степанов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд», – сказав міністр охорони здоров’я.

Раніше кілька видань, зокрема, НВ, написали, що міністр одягається в куртку італійського бренду люксового одягу Kiton, вартість якої становить близько 10 тисяч доларів (це майже 280 тисяч гривень). Видання також вказує, що «у 2019 році Максима Степанова вже бачили у піджаку і сорочці марки Kiton, їхня загальна вартість на той момент становила близько 11 тисяч доларів».