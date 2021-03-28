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28 березня 2021, Київ 20:12
Новини | Політика

Степанов відреагував на закиди про куртку вартістю 620 тисяч гривень

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

«Повним абсурдом» назвав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закиди про те, що він одягається в куртку, вартість якої може складати 620 тисяч гривень. Про це Степанов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд», – сказав міністр охорони здоров’я.

Раніше кілька видань, зокрема, НВ, написали, що міністр одягається в куртку італійського бренду люксового одягу Kiton, вартість якої становить близько 10 тисяч доларів (це майже 280 тисяч гривень). Видання також вказує, що «у 2019 році Максима Степанова вже бачили у піджаку і сорочці марки Kiton, їхня загальна вартість на той момент становила близько 11 тисяч доларів».

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