«Зроблено багато»: Степанов оцінив свій рік на посаді міністра охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що за рік його перебування на посаді «зроблено багато». Про це він сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Зроблено багато. Звичайно, завжди хочеться... Звичайно, завжди є незадоволення, тобі вважається, що ти міг зробити ще більше. І це відразу плануєш на наступне. Ну, перше. Нам все ж таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам’ятаєте, що у нас відбувалося в квітні, в травні, коли масово і психіатричні лікарні, і екстрена медична допомога, яких планувалося тоді скорочення. Це головне, що нам вдалося зробити. Ми суттєво підвищили фінансування системи охорони здоров’я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів», – сказав Максим Степанов.

Із того, що не вдалося, каже він, – «реанімувати медицину» в такий спосіб, щоб це задовольняло медиків, передусім фінансово.

«Що не вдалося і що я вважаю одним із головних питань? Реанімувати нашу медицину треба в такий спосіб, щоб там працювали медичні працівники, які будуть віддано виконувати свій обов’язок за достойну зарплату, справедливу», – додав очільник МОЗ.

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.