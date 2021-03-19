У «Слузі народу» розповіли, чи обговорюють відставку Степанова

У «Слузі народу» поки що не обговорюють відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. У коментарі Радіо Свобода голова партії та перший заступник голови монобільшості Олександр Корнієнко не зміг назвати причину, яка могла б стати підставою для такої відставки.

«Ми не ведемо так дискусію: «яка має бути підстава для звільнення». Це буде якесь моделювання реальності. Підстава може бути будь-яка, але зараз, якщо знову міняти коней на переправі... Чи є зараз потреба перебудовувати структуру, процеси? Тим більше, що насправді МОЗ побудований таким чином, що там до міністра є питання, але там дуже багато керівників центральних органів виконавчої влади, які на конкурсах взагалі обираються. Де там міністр?», – заявив Олександр Корнієнко.

Він додав: раптом що, Степанова буде ким замінити, бо влада має «багато професіоналів по різних напрямках».

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від COVID-19.

Сам Степанов критику на свою адресу відкидає.