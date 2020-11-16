Степанов про свою можливу відставку: у мене не було розмов на цю тему

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у коментарі Радіо Свобода заперечив, що обговорював з керівництвом держави тему своєї відставки.

«У мене не було розмов ні з ким на цю тему. Я повністю сконцентрований на роботі і конкретних результатах. За період, протягом якого я очолюю Міністерство охорони здоров’я, вдалося відбудувати систему лабораторних центрів, які за попередні роки були зруйновані», – заявив Степанов.

Він звернув увагу, що у квітні в Україні робили 200 ПЛР-тестів на добу. Зараз ця цифра сягає понад 55 тисяч.

«Для лікування пацієнтів з COVID-19 у квітні було всього 12 тисяч ліжок, зараз готові до використання 48 тисяч ліжок, половина яких з підведеним киснем. Конкретні показники та результати – єдине, що мене зараз хвилює», – розповів міністр.

За словами Степанова, питання його відставки ініціює партія «Голос».

«Я для них дуже «незручний» міністр. Мою відставку вони почали ініціювати одразу через два тижні після мого призначення»,– зазначив посадовець.

У відповідь на питання про те, чим буде займатись, якщо його звільнять, міністр заявив: «Рано чи пізно все закінчується. Я не люблю забігати наперед. Коли буде привід – буду вирішувати».

Степанов очолює Міністерство охорони здоров’я з 30 березня 2020 року. Партія «Голос» хоче провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб розглянути питання звільнення Степанова.

За словами народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, 13 листопада в уряді підписали документ про звільнення одного з міністрів. Коли посадовець дізнався, що є достатньо голосів за його звільнення, він пішов на лікарняний. Депутат не називає імені міністра, але відомо, що 14 листопада Степанов повідомив, що захворів на COVID-19.

15 листопада волонтерка Оксана Сухорукава розповіла, що за два дні до цього відвідала зустріч в Офісі президента через ситуацію з COVID-19. За її словами, на той час в ОП вже було ухвалене рішення про звільнення Степанова.