Разумков прокоментував можливі відставки Шмигаля і Степанова

У Верховній Раді немає достатньо «критичної маси» для відставки прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявив голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Критичної маси, яка б сьогодні в парламенті могла ініціювати цей процес, я поки не бачу», – сказав Разумков.

Він додав, що не вважає ймовірною відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова найближчим часом.

«По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес, притому ініціювали його давно. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це питання буде розглянуто», – додав Разумков.

Уряд Дениса Шмигаля працює з 4 березня 2020 року. Максим Степанов призначений міністром охорони здоров’я 30 березня.