Верещук заявила, що «Слуга народу» розглядатиме відставку Степанова у випадку провалу вакцинації

Фракція «Слуга народу» розглядатиме відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова у випадку провалу вакцинації, повідомила член фракції Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово. Він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію», – заявила Верещук.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Пізно ввечері 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19. Міністр заявив про наміри провести перемовини з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax, про додаткові обсяги вакцини.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

8 лютого Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.