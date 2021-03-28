За добу в Україні виявили 11 932 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 27 березня в Україні зареєстрували 11 932 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Поміж нововиявлених хворих 564 дитини та 181 медпрацівник.

За офіційними даними, за минулу добу госпіталізували 5 052 хворих, 203 померли. В 3 343 людей констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях», – йдеться в повідомленні.

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За даними міністерства, за добу тестували 76 335 людей.

При цьому щеплення проти COVID-19 27 березня отримали 4 616 людей. Всього з початку вакцинації першу дозу вакцини отримали 196 879 осіб, дві дози – одна людина. До листа очікування записалися 361 020 людина.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,64 людей, з них 31 954 людини померли.