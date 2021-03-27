«Укрзалізниця» оновила інформацію щодо обмежень руху поїздів у «червоних зонах»

В «Укрзалізниці» повідомили, що згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, станом на 27 березня пасажирські перевезення у «червоних зонах» відбуватимуться за певним сценарієм.

«Чернігівська область: «червона зона» з 00:00 29 березня. Враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал, вирішено поки що не обмежувати залізничний рух у регіоні. Протягом тижня буде допрацьовано питання безпечного транспортування для мешканців області, контролю наповнюваності потягів та дотримання маскового режиму. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються. Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде, втім «Укрзалізниця» разом з МОЗ уважно слідкує за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», у Києві та області, на Сумщині та Одещині обмежень висадки-посадки немає, як і на Львівщині (щонайменше до 30 березня включно).

«Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06.04 включно. Призначено 8 спеціальних рейсів у закарпатському та буковинському напрямках. Також рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС Рівненську та Черкаську області не переведено до категорії "червоних зон", а відтак жодних обмежень залізничного руху там не застосовується», – пояснили в компанії.

За даними Міністерства охорони здоров’я, на сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки поширення COVID-19 є Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська і Чернівецька області.