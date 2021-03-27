З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом – УЗ

З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом, наголошує компанія «Укрзалізниця».

«У зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування «Укрзалізниці» вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника», – попереджає «Укрзалізниця».

Найближчої ночі Україна перейде на літній час. О 3:00 годинник треба перевести наодну годину вперед.

Верховна Рада раніше цього місяця розглядала, але не змогла ухвалити закон про скасування сезонної зміни часу, який пропонує зафіксувати зимовий час UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні.

Народні депутати обговорювали можливість скасувати урядову постанову від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України, скасувавши перехід на літній час.

Обговорення планів відмовитися від переведення стрілок триває і в Євросоюзі. Остаточного рішення щодо цього питання досі немає.