Укрзалізниця планує призначити понад 30 літніх поїздів цього року

Упродовж літнього сезону «Укрзалізниця» готова призначити понад 30 літніх поїздів у найпопулярніших напрямках, повідомив 17 березня в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

За його словами, наразі триває активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури, організаційні заходи для забезпечення українців у залізничних перевезеннях влітку.

«Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів», – сказав Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» повідомив про основні напрямки курсування літніх поїздів: «Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ – Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова – до Одеси».

Також однією з програм «Укрзалізниці» щодо поліпшення пасажирського сполучення Перцовський назвав створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. Перспективним напрямком він назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом і Одесою.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що збитки компанії від пасажирських перевезень у 2020 році збільшилися на 26%, до 8,7 мільярда гривень.