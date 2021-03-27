Найближчої ночі Україна перейде на літній час

У ніч на неділю, 28 березня, Україна перейде на літній час. О 3:00 28 березня годинник буде переведено на одну годину вперед.

Верховна Рада раніше цього місяця розглядала, але не змогла ухвалити закон про скасування сезонної зміни часу, який пропонує зафіксувати зимовий час UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні.

Народні депутати обговорювали можливість скасувати урядову постанову від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України, скасувавши перехід на літній час.

Обговорення планів відмовитися від переведення стрілок триває і в Євросоюзі. Остаточного рішення щодо цього питання досі немає.