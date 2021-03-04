Вважається, що природним для більшої території України є зимовий час, на який переходили у жовтні. Якщо парламент ухвалить цей закон в цілому, то між київським та московським часом постійно буде різниця в одну годину.
Україна не переводитиме годинники? Що кажуть люди – опитування
Верховна рада ухвалила у першому читанні закон «Про обчислення часу в Україні». Ним передбачено, що країна більше не змінюватиме час на «зимовий» чи «літній», а залишиться в часовому поясі UTC+2. Чи схвалюють таку ініціативу парламенту українці? Радіо Свобода про це розпитало людей на вулицях Києва, Ужгорода та Слов’янська.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Петро Кралюк
«Українську Кубань брутально русифікували»
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Києво-Печерська лавра. Хто поверне українську святиню до заповітів Феодосія?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ