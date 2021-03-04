Україна не переводитиме годинники? Що кажуть люди – опитування

Верховна рада ухвалила у першому читанні закон «Про обчислення часу в Україні». Ним передбачено, що країна більше не змінюватиме час на «зимовий» чи «літній», а залишиться в часовому поясі UTC+2. Чи схвалюють таку ініціативу парламенту українці? Радіо Свобода про це розпитало людей на вулицях Києва, Ужгорода та Слов’янська.