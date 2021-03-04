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04 березня 2021, Київ 19:13
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Україна не переводитиме годинники? Що кажуть люди – опитування

Україна не переводитиме годинники? Що кажуть люди – опитування
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Україна не переводитиме годинники? Що кажуть люди – опитування

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Верховна рада ухвалила у першому читанні закон «Про обчислення часу в Україні». Ним передбачено, що країна більше не змінюватиме час на «зимовий» чи «літній», а залишиться в часовому поясі UTC+2. Чи схвалюють таку ініціативу парламенту українці? Радіо Свобода про це розпитало людей на вулицях Києва, Ужгорода та Слов’янська.

Вважається, що природним для більшої території України є зимовий час, на який переходили у жовтні. Якщо парламент ухвалить цей закон в цілому, то між київським та московським часом постійно буде різниця в одну годину.

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