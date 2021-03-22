Разумков розповів, коли Рада може розглянути скасування переходу на літній час

Законопроєкт, який передбачає скасування переходу на літній час, Верховна Рада може розглянути не раніше 31 березня. Про це повідомив на брифінгу у відповідь на запитання журналіста Радіо Свобода голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
«Ці зміни можуть відбутися, якщо будуть ухвалені відповідні закони. В минулу п’ятницю (19 березня – ред.) такий законопроєкт був розглянутий у Верховній Раді. Він не був підтриманий народними депутатами, а був відправлений на повторне друге читання. Якщо не помиляюся, дається десять днів для підготовки на повторне друге читання, плюс – день в комітеті, це – 31 березня. Лише в ці строки ми зможемо розглянути цей законопроєкт», – сказав Разумков.
Голова Верховної Ради додав, що з колегами з Європарламенту це питання він не обговорював.
19 березня Верховна Рада не підтримала в другому читанні законопроєкт №4201, який передбачає скасування переходу на літній час. Під час позачергового засідання 19 березня за документ висловилися 212 народних депутатів. Проти проголосували 12, 24 – утрималися.
Після голосування спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував направити документ на доопрацювання комітету з питань економічного розвитку з наступним поданням на повторне друге читання. За це висловилися 226 народних депутатів.
Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.
Наразі переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабінету міністрів від 1996 року.
На території України літній час уперше з’явився 1916 року – його запровадила Австро-Угорщина, до якої входила західна частина України. 1917 року його запровадив і Тимчасовий уряд Російської республіки, до якої тоді належала інша, більша частина України.
Після низки радянських експериментів із часом літній час стали знову регулярно застосовувати в Україні як на той час частині СРСР із 1981 року.
На початку 1990-х років Україна експериментувала з відмовою від сезонного переходу на літній час, але потім відновила його 1992 року «з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи», і «згідно з рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН».
2011 року Верховна Рада України намагалася скасувати переведення годинників на «зимовий» час, щоб повторити схожий крок Росії, але ця постанова була під тиском громадськості скасована, і Україна зберегла з цього огляду єдність із ЄС.
Уперше перехід на літній час здійснили в кількох європейських країнах 1916 року. Ідея полягала в кращому використанні світлого часу дня, а тому й економії – в часи Першої світової війни йшлося про заощадження вугілля, в пізніші часи про електроенергію.
Але такої економії практично немає в місцевостях, розташованих ближче до екватора, і в приполярних регіонах – там сезонний час не має економічного сенсу.
Ті, хто підтримує літній час, стверджують, що довші години денного світла влітку допомагають не тільки економити енергію, а й підвищити продуктивність. Супротивники кажуть, що це має короткостроковий негативний вплив на здоров’я людей.
Тим часом Єврокомісія заявляє, що за сучасної структури виробництва і споживання електроенергії часові зміни дають лише мінімальну економію енергії.
Практика щорічної сезонної зміни часу застосовується зараз приблизно в 60 країнах, у першу чергу в Європі, а також у Північній Америці, на всій їхній території чи частково, при цьому дати переходу бувають різні. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.
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