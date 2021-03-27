Степанов: комерційного ринку COVID-вакцин немає, але Україна зацікавлена у завезенні фармкомпаніями

Україна зацікавлена у тому, щоб фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини від COVID-19 на територію країни, втім такий комерційний ринок на сьогодні просто не існує. Так у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» міністр охорони здоров’я Максим Степанов відповів на запитання, чи можна буде купити вакцину в аптеці, щоб людина сама обрала препарат і виробника.

«Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни. Дуже швидко проведемо всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба. І, будь ласка, щоб у нас з’явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає», – пояснив очільник МОЗ.

За його словами, усі вакцини, які зареєстровані на території України, «ефективні і безпечні».

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні. Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали понад 192 тисячі людей.