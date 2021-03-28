«Днями почуєте про укладання договорів»: Степанов натякнув на можливі поставки вакцини зі США

Україна може укласти договори на постачання вакцин від американськогов виробника, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Степанов відповів на питання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

«Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року», – сказав Степанов.

За твердженням Степанова, під час переговорів минулого року постачальники вакцин пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

«Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі», – додав він.

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До України 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».