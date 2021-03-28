Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 березня 2021, Київ 12:29
Новини | Коронавірус

«Днями почуєте про укладання договорів»: Степанов натякнув на можливі поставки вакцини зі США

Максим Степанов не надав деталей, посилаючись на конфіденційні угоди

Україна може укласти договори на постачання вакцин від американськогов виробника, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Степанов відповів на питання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

«Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року», – сказав Степанов.

За твердженням Степанова, під час переговорів минулого року постачальники вакцин пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

«Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі», – додав він.

Читайте також: Вакцина CoronaVac пройде 10-денний контроль перед початком поширення – Ляшко

До України 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG