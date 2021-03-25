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25 березня 2021, Київ 13:21
Новини | Коронавірус

Першу партію китайської вакцини Sinovac Biotech відправили до Києва – посольство

Партія містить 1,915 мільйона доз вакцини CoronaVac

Перша партія вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech вирушила з Китаю до України, повідомляє посольство України в Китайській Народній Республіці 25 березня.

За повідомленням, партія містить 1,915 мільйона доз вакцини CoronaVac.

«Зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня цього року зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії», – повідомляє посольство.

Напередодні підприємство«Лекхім» повідомило, що вакцина прибуде до України о 19:15 25 березня.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».

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