«Медзакупівлі України» поінформувало «Лекхім» щодо пені за порушення строку поставки вакцин

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки вакцин та застосування пені за кожен день прострочення. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«Керуючись умовами Договору ДП «Медзакупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки продукції та застосування пені за кожен день прострочення, починаючи з 06.03.2021 до моменту поставки продукції… Договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії у кількості 700 тис. флаконів/шприців не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина виробника зареєстрована в Китаї», – мовиться в повідомленні.

Відповідно до умов договору перша партія мала бути передана та прийнята не пізніше 6 березня 2021 року, зауважили у пресслужбі.

У ДП зазначили, що постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка від ціни продукції за кожний день прострочення або ціни непереданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі.

Згідно з умовами договору, не менше ніж за три робочі дні до дати поставки постачальник зобов’язаний надати замовнику вичерпний перелік документів, додали у «Медзакупівлях України».

«Станом на 24 березня такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП «Медзакупівлі України» готове перевірити та надати підтвердження/зауваження по ним у межах строків, визначених договором», – йдеться в заяві підприємства.

У відкритому листі компанії, оприлюдненому виданням «Дзеркало тижня», зазначено, що «Лекхім» повідомила про постачання першої партії вакцини держпідприємству «Медичні закупівлі України» 4 березня, проте ДП досі не підтвердило готовності прийняти постачання й не уточнило місця постачання.

«У разі неготовності ДП «МЗУ» прийняти вакцину CoronaVac у рамках виконання бюджетної програми група фармкомпаній «Лекхім» розгляне можливість передачі вакцини медзакладам», - йдеться в листі.

Перша партія вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech повинна прибути в Україну 25 березня о 19:15 за київським часом.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».

На початку січня 2021 року громадська організація «Пацієнти України» заявила, нібито міністр Степанов сам призначив посередником «Лекхім», а сама ця компанія пов’язана з колишньою очільницею МОЗ Раїсою Богатирьовою.

Очільник МОЗ це заперечував і заявляв, що Міністерство охорони здоров’я України обирало оператора для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 на вимогу китайського виробника.

В оприлюдненому напередодні звіті «Медичних закупівель» вказано, що це держпідприємство брало участь у закупках вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з документом, саме це підприємство оплатило дистриб’ютору «Лекхім» партію вакцини від китайського виробника Sinovac Biotech. До 31 березня Україна має отримати перші 700 тисяч доз, до 31 травня – другу партію в понад 1,2 мільйона доз.