Парламент звільнив від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 в рамках COVAX

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 5247, який передбачає зміни в законі «Про лікарські засоби» «щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання».

За документ висловилися 236 народних депутатів, проти не проголосував жоден, 44 парламентарі утрималися.

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Документ передбачає внесення в закон нової статті, згідно з якою після реєстрації в Україні вакцини для профілактки COVID-19 Міністерство охорони здоров’я за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені Україні. Зокрема – щодо «звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Як йдеться в пояснювальній записці, підписаній міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, ця зміна в законодавстві потрібна для запровадження механізму дозволу на екстрене використання – Emergency Use Authorization (EUA).

«Компетентні регуляторні органи країн оцінюють запити на EUA та визначають, чи виконуються відповідні законодавчі критерії, беручи до уваги сукупність наукових доказів про лікарські засоби (вакцини). У разі позитивних результатів оцінки матеріалів надається дозвіл на екстрене використання (EUA) лікарського засобу (вакцини)», – йдеться в документі.

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Степанов вказує на те, що Україна є учасницею Альянсу Гаві – об’єднання для забезпечення країн вакцинами в рамках програми COVAX.

«З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин», – зазначає він.

В Україні за останню добу виявили 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 519 926 людей; 29 515 – померли.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).