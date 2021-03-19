За добу в Україні вакцинували від COVID-19 майже 11 тисяч людей

В Україні за добу 18 березня вакцину від COVID-19 отримали 10 959, повідомляє Центр громадського здоров’я.

Всі вони отримали першу дозу вакцини. Загалом, за даними ЦГЗ, щеплення зробили 92 714 людей, з них дві дози – одна людина.

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«За 18 березня 2021 року було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації. Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року було проведено у місті Києві – 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 7484 щеплень», – повідомляє Центр.

За даними установи, найменше вакцин поширили за попередню добу в Житомирській бласті – 110 доз.

Як нагадують у ЦГЗ, перший етап вакцинації передбачає добровільне щеплення медичних працівників закладі, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку, а також військових на фронті.

В Україні за останню добу виявили 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 519 926 людей; 29 515 – померли.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Станом на 18 березня в Україні щеплення отримали 81 754 людини.