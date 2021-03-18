МОЗ: наявність антититіл від COVID-19 не є приводом відмовлятися від вакцинації

Наявність антитіл від COVID-19 не є приводом відмовлятися від вакцинації, заявив Центр громадської здоров’я МОЗ України.

«Лише антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації», – наголосили в центрі.

Генеральний директор ЦГЗ Роман Родина з посиланням на науковців заявив, що наявність антитіл не є гарантією того, що людина не захворіє.

«За даними лабцентрів станом на 16 березня зафіксовано 1362 людей, які знову захворіли на COVID-19 після одужання. Терміни повторного зараження варіюються від 2 до 8 місяців», – повідомив гендиректор центру.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 504 076 людей. 29 253 хворих померли.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Станом на 18 березня в Україні щеплення отримали 81 754 людини.