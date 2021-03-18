Ветерани ООС тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами Covishield позачергово – уряд

Ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово. Відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров’я України.

«Учасники бойових дій можуть отримати щеплення вакциною, яку не використали, після вакцинації групи першої черги. Вакцина постачається в 10-дозних флаконах і зберігається відкритою всього 6 годин. У разі відмови людей з груп ризику, залишки доз із відкритого флакону терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани АТО/ООС. Якщо вакцину не використовують у цей термін, вона підлягає утилізації», – заявили в уряді.

Учасники бойових дій можуть записатися на вакцину через портал чи мобільний застосунок «Дія» або через контакт-центр МОЗ (0 800 60 20 19).

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 504 076 людей. 29 253 хворих померли.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

Станом на 18 березня в Україні щеплення отримали 81 754 людини.