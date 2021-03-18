«Укрзалізниця» заявила, що не обмежує рух поїздів через Київ та Львів

На тлі повідомлень про запровадження жорсткого карантину у Львові та Києві «Укрзалізниця» заявила, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через ці міста відсутні.

«Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в «помаранчевій» зоні. Нагадаємо, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» вказує, що уважно відстежує ситуацію із захворюваністю в регіонах.

«За можливості та наявності місць провідники та стюарди «Укрзалізниці» проводитимуть розсадку пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного», – додав перевізник.

Напередодні міська влада Львова повідомила, що з 19 березня буде запроваджений посилений карантин у місті, який триватиме до 28 березня. Сьогодні ж про жорсткий карантин з 20 березня до 9 квітня повідомив і мер Києва Віталій Кличко.

В Україні за останню добу виявили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (на понад дві тисячі більше, ніж попередньої доби).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 504 076 людей; 29 253 – померли.