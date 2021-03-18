В Україні – понад 15 тисяч нових випадків COVID-19, за весь час захворіли більше ніж 1,5 млн людей

В Україні за останню добу виявили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (на понад дві тисячі більше, ніж попередньої доби). Зокрема, захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу шпиталізували 4 376 людей, одужали – 6 514. Померли 267 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Протягом доби, за даними МОЗ, здійснили 118 780 тестувань: зокрема, методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 504 076 людей; 29 253 – померли.