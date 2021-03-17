Шмигаль розповів, за яких умов уряд посилить карантин по всій країні

Уряд муситиме посилити всеукраїнський карантин, якщо в більшості областей запровадять «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він повідомив на засіданні уряду 17 березня.

Шмигаль звернув увагу на зростання кількості хворих, фіксованих останніми днями. Він вказав на те, що адаптивний карантин, який діє наразі, дозволяє місцевій владі самостійно посилювати обмеження.

«Я закликаю місцевих керівників не чекати на якісь вказівки, а приймати необхідні рішення. Бачите збільшення хворих, збільшення госпіталізації – запроваджуйте додаткові обмеження. Я розумію, що це іноді може бути непопулярно, але популярність точно не може бути важливіша за життя людей», – заявив голова уряду.

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Він додав, що закон та урядові постанови дають керівникам місцевих громад необхідні інструменти для регулювання карантинних обмежень у своїх населених пунктах. Шмигаль послався на досвід Івано-Франківської області як приклад успішного використання цих інструментів.

«Три тижні тому в Івано-Франківській області був запроваджений червоний рівень обмежень і зараз ми бачимо ситуацію, що вона там дещо стабілізувалася, госпіталізації йдуть на спад, як і кількість нових випадків», – зауважив він.

Шмигаль застеріг, що уряду доведеться запроваджувати жорсткий карантин по всій Україні, якщо «червоною» стане більша частина території. Він закликав дотримуватися протиепідеміологічних обмежень і зменшувати соціальні контакти.

«Якщо червоний рівень буде запроваджено у переважній більшості областей, ми будемо змушені запроваджувати посилені карантинні заходи на всій території України. Але ще раз підкреслю: уряд зробить все, аби цього не сталося», – заявив Шмигаль.

Міністерство охорони здоров’я розширило перелік «помаранчевих» регіонів 15 березня.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 людини, 28 986 – померли.