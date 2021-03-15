«Кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні»: харківський лікар заявив про критичну ситуацію в обласній інфекційній лікарні

Анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов опублікував допис щодо критичної ситуації із завантаженістю медичного закладу та стрімкого росту захворюваності на COVID-19. У Харківському обласному управлінні охорони здоров’я слова лікаря заперечують.

Допис Володимир Корсунов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

«Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха, і хворі на неінвазивній вентиляції знову лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Будь-який профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віце-губернатори та губернатори! Ще влітку ви били себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в ОКІЛ (обласній клінічній інфекційній лікарні – ред.) нову реанімацію та проведете кисень по всіх відділеннях! Агов, де ж воно? Наче уже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс», – написав лікар.

Згідно інформації, яку опублікував Корсунов, стрімко зросла кількість тяжко хворих на коронавірус серед людей молодого віку.

«На сьогодні в реанімації ОКІЛ троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, у ОДІКЛ – на інвазивній ШВЛ дитина 11 років та на неінвазивній - 17 років. Нова хвиля COVID-19 може бути значно потужніша за попередні, адже кампанія з вакцинації від коронавірусу провалена. Замість вакцинації найбільш вразливих мешканців, щеплять всіх без розбору, навіть тих, хто має антитіла. Тож уперед до нової медичної катастрофи», – написав лікар.

У Харківській обласній адміністрації заперечують інформацію щодо переповненості закладів хворими на коронавірус. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації Геннадій Бондарчук. Як повідомили у департаменті, нині в Харківській області у медичних закладах, які розраховані на прийом хворих на COVID-19, обладнані 4846 ліжок, із них станом на сьогодні, 15 березня, зайняті 1990 ліжок.

Також Бондарчук наголосив, що станом на 15 березня жодна лікарня в Харківській області не закрита на прийом нових пацієнтів із коронавірусом.

«Жодна лікарня на прийом пацієнтів не закрилася. Є ліжковий фонд, є певний запас ліжок, які заклади мають розгортати у випадку якоїсь критичної ситуації. Така ситуація була і в жовтні місяці, ви пам’ятаєте, така ситуація була й у січні, коли є підйом захворювань. Якщо комусь доцільно розганяти ситуацію і казати, що місць в лікарнях немає, це його особиста справа», – заявив представник ОДА.

Інформацію Корсунова щодо збільшення кількості хворих віком до 40 років у департаменті охорони здоров’я підтвердили.

«Ми маємо збільшення кількості пацієнтів за останні дні. Щоб зробити висновок, це третя хвиля чи ні, потрібна динаміка за певний період. Але фахівці говорять, що, дійсно, на сьогоднішній день кількість людей до 40 років має тенденцію до збільшення», – сказав Бондарчук.

У Харківській ОДА наголошують – у випадку, якщо ситуація із кількістю хворих на коронавірус, що потребують шпиталізації, погіршиться, в резерві є ще дві лікарні: Госпіталь Ветеранів війни і Травматологічна лікарня.

«Критичної ситуації на сьогоднішній день немає», – наголосив Бондарчук.

За даними Міністерства охорони здоров’я, допустимий рівень госпіталізації станом на 15 березня перевищено одразу у дев’яти регіонах: Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У МОЗ повідомляли, що в Україні протягом минулої доби виявили 6 792 нові випадки COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.