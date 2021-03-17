Учні 4-х та 9-х класів звільнені цьогоріч від проходження ДПА – Міносвіти

Учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалене відповідно до урядового розпорядження від березня минулого року про «режим надзвичайної ситуації».

«Здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою», – йдеться в повідомленні.

У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно зробити запис «звільнений(а)», зауважують у Міносвіти.

«Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19. Рішення набуде чинності у день його публікації в «Офіційному віснику України», – йдеться в повідомленні.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.

Торік президент України підписав закон про звільнення одинадцятикласників від обов’язкового складання ДПА у 2020 році. Тоді в Офісі президента пояснили, що закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

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