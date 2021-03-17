Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла до 11 833 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 887 людей, одужали – 5 467. Померли 289 людей.

За добу здійснили 121 144 тестування, зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) і Харківській (750) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 людини, 28 986 – померли.

Попередньої доби в Україні виявили 9 642 нові випадки COVID-19.