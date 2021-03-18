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18 березня 2021, Київ 10:53
Новини | Економіка

В «Укрзалізниці» назвали найбільш збиткові та прибуткові пасажирські потяги

У 2020 році від пасажирських перевезень в далекому сполученні «Укрзалізниця» отримала 3,7 мільярда гривень доходів при витратах 12,4 мільярда

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» на запит Радіо Свобода повідомило про ефективність курсування потягів далекого сполучення в 2020 році.

Розрахунково найбільш збитковими за підсумками минулого року виявилися такі маршрути:

  • 041/042 Дніпро – Трускавець – 66,9 мільйона гривень збитків
  • 101/102 Київ – Херсон – 80,7 мільйона
  • 109/110 Львів – Херсон – 87,5 мільйона
  • 135/136 Чернівці – Одеса – 70,4 мільйона
  • 145/146 Київ – Ізмаїл – 89,3 мільйона

Крім того, в «Укрзілазниці» назвали найбільш прибуткові маршрути:

  • 007/008 Харків – Одеса – 4,5 мільйона гривень прибутків
  • 137/138 Київ – Запоріжжя – 4,9 мільйона
  • 105/106 Київ – Одеса – 14,9 мільйона
  • 725/726 Київ – Харків – 7,4 мільйона
  • 763/764 Дарниця – Одеса – 4,6 мільйона

«За підсумками роботи 2020 року від пасажирських перевезень в далекому сполученні отримано доходів у сумі 3,7 мільярда гривень, витрати склали 12,4 мільярда», – йдеться у листі «Укрзалізниці».

При цьому середню собівартість проїзду в плацкартному вагоні перевізник оцінює в 388 гривень, у купейному – у 583 гривні.

Упродовж літнього сезону 2021 року«Укрзалізниця» планує призначити понад 30 літніх поїздів у найпопулярніших напрямках.

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