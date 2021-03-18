В «Укрзалізниці» назвали найбільш збиткові та прибуткові пасажирські потяги

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» на запит Радіо Свобода повідомило про ефективність курсування потягів далекого сполучення в 2020 році.
Розрахунково найбільш збитковими за підсумками минулого року виявилися такі маршрути:
- 041/042 Дніпро – Трускавець – 66,9 мільйона гривень збитків
- 101/102 Київ – Херсон – 80,7 мільйона
- 109/110 Львів – Херсон – 87,5 мільйона
- 135/136 Чернівці – Одеса – 70,4 мільйона
- 145/146 Київ – Ізмаїл – 89,3 мільйона
Крім того, в «Укрзілазниці» назвали найбільш прибуткові маршрути:
- 007/008 Харків – Одеса – 4,5 мільйона гривень прибутків
- 137/138 Київ – Запоріжжя – 4,9 мільйона
- 105/106 Київ – Одеса – 14,9 мільйона
- 725/726 Київ – Харків – 7,4 мільйона
- 763/764 Дарниця – Одеса – 4,6 мільйона
«За підсумками роботи 2020 року від пасажирських перевезень в далекому сполученні отримано доходів у сумі 3,7 мільярда гривень, витрати склали 12,4 мільярда», – йдеться у листі «Укрзалізниці».
При цьому середню собівартість проїзду в плацкартному вагоні перевізник оцінює в 388 гривень, у купейному – у 583 гривні.
Упродовж літнього сезону 2021 року«Укрзалізниця» планує призначити понад 30 літніх поїздів у найпопулярніших напрямках.
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