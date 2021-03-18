В «Укрзалізниці» назвали найбільш збиткові та прибуткові пасажирські потяги

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» на запит Радіо Свобода повідомило про ефективність курсування потягів далекого сполучення в 2020 році.

Розрахунково найбільш збитковими за підсумками минулого року виявилися такі маршрути:

041/042 Дніпро – Трускавець – 66,9 мільйона гривень збитків

101/102 Київ – Херсон – 80,7 мільйона

109/110 Львів – Херсон – 87,5 мільйона

135/136 Чернівці – Одеса – 70,4 мільйона

145/146 Київ – Ізмаїл – 89,3 мільйона

Крім того, в «Укрзілазниці» назвали найбільш прибуткові маршрути:

007/008 Харків – Одеса – 4,5 мільйона гривень прибутків

137/138 Київ – Запоріжжя – 4,9 мільйона

105/106 Київ – Одеса – 14,9 мільйона

725/726 Київ – Харків – 7,4 мільйона

763/764 Дарниця – Одеса – 4,6 мільйона

«За підсумками роботи 2020 року від пасажирських перевезень в далекому сполученні отримано доходів у сумі 3,7 мільярда гривень, витрати склали 12,4 мільярда», – йдеться у листі «Укрзалізниці».

При цьому середню собівартість проїзду в плацкартному вагоні перевізник оцінює в 388 гривень, у купейному – у 583 гривні.

Упродовж літнього сезону 2021 року«Укрзалізниця» планує призначити понад 30 літніх поїздів у найпопулярніших напрямках.