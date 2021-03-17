В УЗ побажали Жмаку одужати від COVID-19 і анонсували конкурс на нового голову правління

Наглядова рада «Укрзалізниці» прокоментувала рішення про звільнення голови правління Володимира Жмака, вказавши, що воно було ухвалене «в найкращих інтересах товариства».

«Рішення щодо пропозиції звільнити Володимира Жмака з посади голови правління було прийняте наглядовою радою в найкращих інтересах товариства. Відповідальний за фінанси член правління Іван Юрик керуватиме товариством у проміжний період задля забезпечення фінансової та операційної стабільності Укрзалізниці. Найближчим часом наглядова рада розпочне конкурсний відбір нового голови правління. Ми також бажаємо Володимиру Жмаку швидкого одужання від захворювання COVID-2019», – йдеться у заяві розміщеній на сайті УЗ.

17 березня стало відомо про звільнення з посади голови правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака. Ще напередодні у пресслужбі «Укрзалізниці» заявляли Радіо Свобода, що для відсторонення Володимира Жмака немає підстав. У компанії додали, що Жмак перебуває на лікарняному, оскільки 12 березня в нього діагностували коронавірусне захворювання.

26 серпня 2020 року Кабінет міністрів призначив головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був членом наглядової ради аеропорту «Бориспіль». Жмак був членом наглядової ради «Борисполя» від травня 2019 року. З 2015 по 2016 рік він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації.