Кабмін звільнив голову правління «Укрзалізниці» Жмака – Криклій

Кабінет міністрів України звільнив голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Це рішення уряд ухвалив на засіданні 17 березня. Перед цим, як повідомили ЗМІ, наглядова рада «Укрзалізниці» одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії.

16 березня у пресслужбі «Укрзалізниці» заявляли Радіо Свобода, що для відсторонення Володимира Жмака немає підстав.

У компанії додали, що Жмак зараз перебуває на лікарняному, оскільки 12 березня в нього діагностували коронавірусне захворювання.

26 серпня 2020 року Кабінет міністрів призначив головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був членом наглядової ради аеропорту «Бориспіль». Жмак був членом наглядової ради «Борисполя» від травня 2019 року. З 2015 по 2016 рік він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо.