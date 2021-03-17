Колишній голова «Укрзалізниці» Жмак відреагував на своє звільнення

Колишній голова «Укрзаліхниці» Володимир Жмак вважає дивним своє звільнення.

«Сьогодні – про блискавичні необґрунтовані рішення. Отже, Кабінет міністрів України прийняв рішення про моє звільнення з посади голови правління «Укрзалізниці». Вказане рішення виглядає, як мінімум, дивно, як у зв’язку із відсутністю підстав, так і з грубим порушенням всіх можливих процедур та закону», – написав Жмак у телеграмі.

Він заявляє, що під час свого звіту 15 березня не отримував жодних негативних коментарів від наглядової ради «Укрзалізниці», «крім нарікань на погану комунікацію».

«Вчора вранці, у свій день народження, я отримав «святковий» дзвінок від голови Наглядової ради, який тепло привітав мене, побажав найшвидшого одужання та запропонував терміново написати заяву про звільнення за угодою сторін. Оскільки підстав для такої «дружньої пропозицій» я не вбачав, будь-яких повідомлень про недоліки в своїй роботі від Наглядової ради ніколи не отримував, тому цю щедру оферту не прийняв», – заявив Жмак.

17 березня стало відомо про звільнення з посади голови правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака. Ще напередодні у пресслужбі «Укрзалізниці» заявляли Радіо Свобода, що для відсторонення Володимира Жмака немає підстав. У компанії додали, що Жмак перебуває на лікарняному, оскільки 12 березня в нього діагностували коронавірусне захворювання.

Жмак працював на посаді з 26 серпня 2020 року. До цього з травня 2019 року він був членом наглядової ради «Борисполя». З 2015 по 2016 рік посадовець працював першим заступником голови Одеської облдержадміністрації.