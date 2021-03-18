На Львівщині з 19 березня посилюють карантин – ОДА

На території Львівщини з 19 березня буде посилений карантин через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19, повідомила обласна державна адміністрація.

За повідомленням, на засіданні 18 березня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів (з можливим продовженням – залежно від епідеміологічної ситуації).

«Посилення карантинних обмежень невідворотне. Відповідно до чинних положень Постанови Кабміну № 1236, рішення щодо запровадження «червоної» зони ухвалює державна комісія ТЕБ І НС. Водночас епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо ухвалити рішення, що додатково до карантинних обмежень, визначених вищезгаданою постановою від 9 грудня, для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження», – заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають заборону на:

роботу закладів харчування (крім доставки і замовлень на винос);

відвідування торговельно-розважальних центрів;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

відвідання закладів культури і проведення культурних масових заходів

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

діяльність непродовольчих ринків.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті з 19 березня буде запроваджений посилений карантин, який триватиме до 28 березня.