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18 березня 2021, Київ 17:06
Новини | Коронавірус

На Львівщині з 19 березня посилюють карантин – ОДА

«Посилення карантинних обмежень невідворотне», – заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик

На території Львівщини з 19 березня буде посилений карантин через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19, повідомила обласна державна адміністрація.

За повідомленням, на засіданні 18 березня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів (з можливим продовженням – залежно від епідеміологічної ситуації).

«Посилення карантинних обмежень невідворотне. Відповідно до чинних положень Постанови Кабміну № 1236, рішення щодо запровадження «червоної» зони ухвалює державна комісія ТЕБ І НС. Водночас епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо ухвалити рішення, що додатково до карантинних обмежень, визначених вищезгаданою постановою від 9 грудня, для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження», – заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають заборону на:

  • роботу закладів харчування (крім доставки і замовлень на винос);
  • відвідування торговельно-розважальних центрів;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
  • відвідання закладів культури і проведення культурних масових заходів
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • діяльність непродовольчих ринків.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті з 19 березня буде запроваджений посилений карантин, який триватиме до 28 березня.

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