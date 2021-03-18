Ткаченко: локдаун для культури і креативних індустрій у Києві є «спірним рішенням»

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав спірним рішення про впровадження у Києві локдауну для культурних і креативних індустрій.

«Ситуація напружена. Хоч «помаранчева» зона зберігається, але локдаун для культури і креативних індустрій із 20 березня – однозначно, спірне рішення. Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідем обмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію COVID-19», – написав Ткаченко у телеграмі.

За його словами, міська влада, ухвалюючи таке рішення, мала б зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури.

«Від МКІП ми готові поділитись досвідом з КМДА та підказати, як впровадити механізм компенсацій. Пане мер, бо чому у цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним питанням, погодьтеся. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти», – додав Ткаченко.

Які саме пропозиції він має на увазі, Ткаченко не уточнив.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що він 20 березня і до 9 квітня в Києві запроваджується посилений карантин. Він, зокрема, передбачає заборону на роботу закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів).