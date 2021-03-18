У «Шахтарі» обурені рішенням влади Києва не пускати глядачів на матч Ліги Європи

Керівництво донецького «Шахтаря» обурене ухваленим за день до матчу 1/8 фіналу Ліги Європи рішенням влади Києва не допускати глядачів на цей поєдинок.

«Чому рішення про проведення матчу без глядачів ухвалене фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників перебували в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва? Що заважало оприлюднити його за 2–3 дні до матчу або минулого тижня? Чому, роблячи свої заяви, офіційні особи керувалися цифрою в 35 тисяч, хоча реальна цифра кількості уболівальників, які були присутні б на матчі, не перевищує 14 тисяч? Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, в той час як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж в перерахованих вище закладах. У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий «Буковель». Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?» – запитує у фейсбуці генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

Палкін також відзначив, що вболівальники отримають повне повернення витрачених на квитки на футбол грошей, а продукти, які були закуплені для організації проведення гри, будуть передані в дитячі будинки та лікарні.

О 19:55 18 березня в Києві на НСК «Олімпійський» «Шахтар» прийматиме італійську «Рому». Результат першого матчу (0:3) майже не залишає гірникам шансів на вихід до чвертьфіналу змагання.