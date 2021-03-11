Ліга Європи: «Шахтар» розгромно поступився в Римі

Слідом за київським «Динамо» практично втратив шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги Європи донецький «Шахтар». У Римі команда Луїша Каштру програла 0:3 «Ромі», колективу, який очолює колишній наставник гірників Паулу Фонсека.

У першому таймі господарі «Стадіо Олімпіко» одного разу відзначилися у воротах донеччан, на 23-й хвилині забив Лоренцо Пеллегріні. По перерві «Шахтар» мав шанси зрівняти рахунок, але наприкінці зустрічі вищий клас гравців італійського клубу дався взнаки – на 73-й хвилині відзначився Стефан ель-Шаараві, а на 77-й – Джанлука Манчині.

Двома годинами раніше київське «Динамо» вдома програло іспанському «Вільярреалу» – 0:2.

Матчі-відповіді українські представники проведуть 18 березня.