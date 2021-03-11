Ліга Європи: букмекери вважають «Динамо» і «Шахтар» аутсайдерами в 1/8 фіналу

Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» мають небагато шансів вийти до чвертьфіналу другого за значенням футбольного турніру континенту – Ліги Європи.

Такою є спільна думка букмекерів, які оцінюють шанси на вихід киян до наступної стадії коефіцієнтом 4,69 (для порівняння – шанси на вихід до 1/4 фіналу суперника «Динамо», іспанського «Вільярреала», оцінені у 1,21). У прохід «Шахтаря» фахівці вірять більше (коефіцієнт 2,77), шанси опонентів з італійської «Роми» – 1,48.

Що ж до запланованих на вечір 11 березня поєдинків, то в київському протистоянні «Динамо» – «Вільярреал» перемога господарів оцінена у 4,1, нічия – 3,25, виграш гостей – 2,07. У римському матчі «Рома» – «Шахтар» котирування господарів становлять 1,57, нічия оцінена у 4,5, перемога гірників – 5,6.

Зустріч «Динамо» – «Вільярреал» розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 19:55, стартовий свисток у поєдинку «Рома» – «Шахтар» пролунає о 22:00 за Києвом.